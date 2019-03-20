Овсянников предложил продлить срок реализации ФЦП развития Севастополя и Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Учитывая, что по ряду объектов срок строительства превышает срок реализации ФЦП, есть ваши соответствующие решения, в этих объектах нуждается Севастополь, мы ходатайствуем о продлении срока реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», — заявил Овсянников на совещании с членами правительства России под председательством президента Владимира Путина.
Губернатор также отметил перспективы создания в городе одного из 15 федеральных научно-образовательных центров, строительства Гераклейской рокады и мостового перехода через Севастопольскую бухту.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об успехах сельского хозяйства на полуострове за пять лет.