Овсянников предложил продлить срок реализации ФЦП развития Севастополя и Крыма

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил продлить срок реализации федеральной целевой программы развития Севастополя и Крыма.
Овсянников предложил продлить срок реализации ФЦП развития Севастополя и Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Учитывая, что по ряду объектов срок строительства превышает срок реализации ФЦП, есть ваши соответствующие решения, в этих объектах нуждается Севастополь, мы ходатайствуем о продлении срока реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», — заявил Овсянников на совещании с членами правительства России под председательством президента Владимира Путина.

Губернатор также отметил перспективы создания в городе одного из 15 федеральных научно-образовательных центров, строительства Гераклейской рокады и мостового перехода через Севастопольскую бухту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об успехах сельского хозяйства на полуострове за пять лет.

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