Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске

Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Варвару Слепцову.

«В Якутском городском суде прошли слушания о мере пресечения двум мужчинам, по версии следствия, принимавшим участие в незаконном лишении свободы жительницы Якутска. Они заключены под стражу на время дополнительного расследования до 17 мая», — сказала она.

19 марта в Якутске арестовали обвиняемого в изнасиловании женщины. Двое подозреваемых были задержаны.

По данным Следственного комитета, в Якутске мужчина силой затащил женщину в салон автомобиля, отвёз в сторону гаражей и изнасиловал.

После этого он привёз женщину к автомастерской, где находились двое его знакомых, и оставил её там.