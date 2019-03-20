Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске
- РИА Новости
«В Якутском городском суде прошли слушания о мере пресечения двум мужчинам, по версии следствия, принимавшим участие в незаконном лишении свободы жительницы Якутска. Они заключены под стражу на время дополнительного расследования до 17 мая», — сказала она.
19 марта в Якутске арестовали обвиняемого в изнасиловании женщины. Двое подозреваемых были задержаны.
По данным Следственного комитета, в Якутске мужчина силой затащил женщину в салон автомобиля, отвёз в сторону гаражей и изнасиловал.
После этого он привёз женщину к автомастерской, где находились двое его знакомых, и оставил её там.