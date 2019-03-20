Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта

Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Сегодня девочку выписывают», — сказал собеседник.

По его словам, ребёнка собираются отправить после больницы в одно из учреждений соцзащиты Москвы.

Ранее главный врач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии пятилетней девочки.

11 марта уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» информировала, что состояние девочки оценивается как средней тяжести.