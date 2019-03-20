Минобороны России проведёт трансляцию танкового биатлона

Министерство обороны России открыло на своём сайте раздел об Армейских международных играх—2019, в котором будут в режиме онлайн транслироваться соревнования по танковому биатлону.

Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

По её данным, также в разделе будут размещены лучшие моменты этапов других конкурсов АрМИ—2019.

Кроме того там будут публиковаться результаты боевых расчётов и экипажей на каждом этапе, положение команд в турнирных таблицах и интересные факты об Армейских международных играх.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что разведывательные подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения в ходе подготовки к АрМИ-2019.

Соревнования пройдут с 3 по 17 августа.