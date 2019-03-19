В Совфеде оценили внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

«Я думаю, что вряд ли этот вариант сейчас пройдёт. Сегодняшнее распределение между зимним и летним временем устроило всех, причём как правительство, так и парламент. Мне кажется, что сейчас обстановка стабильна и не вызывает никаких вопросов», — сказал он.

По его словам, если и менять договорённости, то по веским причинам.

В свою очередь, психолог-консультант Светлана Шевченко в беседе с ФАН заявила, что в ситуации с детьми при переводе времени могут быть определённые сложности.

«У детей и так очень большая нагрузка, есть проблемы с самоорганизацией. И все вот эти дополнительные изменения для них — новый вызов, нужно снова к чему-то адаптироваться», — пояснила она.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов прокомментировал законопроект о возврате сезонного перевода времени.