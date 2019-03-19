Форум арктических муниципалитетов пройдёт в рамках Международного арктического форума

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В рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» состоится Форум арктических муниципалитетов.
Форум арктических муниципалитетов пройдёт в рамках Международного арктического форума
  • РИА Новости

В нём примут участие главы федеральных министерств и ведомств, руководители сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны, главы компаний.

«Налаживание диалога между муниципальным, региональным и федеральным уровнями власти — важнейшая задача, решение которой заложит фундамент прорывного развития российской Арктики», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, управленцы на местах должны чувствовать себя в одном ряду с главами арктических направлений всех уровней руководства страны, чётко понимать общие задачи и важность развития социально-общественных направлений.

Ранее стали известны главные темы Международного арктического форума в Петербурге.

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