Форум арктических муниципалитетов пройдёт в рамках Международного арктического форума

В рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» состоится Форум арктических муниципалитетов.

В нём примут участие главы федеральных министерств и ведомств, руководители сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны, главы компаний.

«Налаживание диалога между муниципальным, региональным и федеральным уровнями власти — важнейшая задача, решение которой заложит фундамент прорывного развития российской Арктики», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, управленцы на местах должны чувствовать себя в одном ряду с главами арктических направлений всех уровней руководства страны, чётко понимать общие задачи и важность развития социально-общественных направлений.

Ранее стали известны главные темы Международного арктического форума в Петербурге.