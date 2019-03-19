Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени

Доцент кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

«Вопрос вокруг перевода часов в России имеет многолетнюю историю и всегда вызывал массу дискуссий», — заявил он.

По его словам, доводов в пользу и против каждой точки зрения предостаточно.

Как отметил эксперт, на данный момент россияне освоились с одним режимом времени, практического смысла вновь ломать устоявшуюся систему не просматривается.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев в беседе с URA.RU прокомментировал свой законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.