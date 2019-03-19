Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени
- РИА Новости
«Вопрос вокруг перевода часов в России имеет многолетнюю историю и всегда вызывал массу дискуссий», — заявил он.
По его словам, доводов в пользу и против каждой точки зрения предостаточно.
Как отметил эксперт, на данный момент россияне освоились с одним режимом времени, практического смысла вновь ломать устоявшуюся систему не просматривается.
Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев в беседе с URA.RU прокомментировал свой законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.