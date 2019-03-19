Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени

Короткая ссылка
Доцент кафедры экономической безопасности, кандидат экономических наук РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени
  • РИА Новости

«Вопрос вокруг перевода часов в России имеет многолетнюю историю и всегда вызывал массу дискуссий», — заявил он.

По его словам, доводов в пользу и против каждой точки зрения предостаточно.

Как отметил эксперт, на данный момент россияне освоились с одним режимом времени, практического смысла вновь ломать устоявшуюся систему не просматривается.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев в беседе с URA.RU прокомментировал свой законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить