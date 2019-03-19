В Подмосковье шестилетний мальчик двое суток провёл в квартире с умершей бабушкой

В Московской области шестилетний мальчик двое суток провёл в квартире с умершей бабушкой, сообщает kp.ru.

11 марта полиция обнаружила ребёнка и тело его пожилой родственницы в одной из квартир дома в деревне Ликино.

«Экспертиза показала, что 79-летняя женщина умерла от тяжёлых телесных повреждений», — заявил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, подозреваемым является 52-летний сын убитой. Его задержали.

Утверждается, что мужчина дал признательные показания.

Что касается ребёнка, то после больницы сотрудники органов опеки отвезли его в интернат.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что у пятилетней девочки, которую обнаружили в захламлённой квартире в Москве, нашлись родственники.