В Подмосковье шестилетний мальчик двое суток провёл в квартире с умершей бабушкой
- РИА Новости
11 марта полиция обнаружила ребёнка и тело его пожилой родственницы в одной из квартир дома в деревне Ликино.
«Экспертиза показала, что 79-летняя женщина умерла от тяжёлых телесных повреждений», — заявил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, подозреваемым является 52-летний сын убитой. Его задержали.
Утверждается, что мужчина дал признательные показания.
Что касается ребёнка, то после больницы сотрудники органов опеки отвезли его в интернат.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что у пятилетней девочки, которую обнаружили в захламлённой квартире в Москве, нашлись родственники.