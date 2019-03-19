В Москве рассказали о дизайне станции метро «Зюзино»

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Утверждён план благоустройства потолка на станции «Зюзино» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
В Москве рассказали о дизайне станции метро «Зюзино»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

«Подвесной потолок на станции будет выполнен из разных по форме и объёму кубических элементов, в которые встроят светильники», — заявил он.

По его словам, в качестве материала решено использовать алюминий. Как отметил Кузнецов, композиция получится динамичной.

Колонны на платформе будут выполнены из светло-серого мрамора, передаёт портал мэра и правительства. Для отделки кассового блока используют оранжевый камень.

«Зюзино» войдёт в состав участка «Каховская» — «Улица Новаторов» БКЛ. Она позволит разгрузить южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.

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