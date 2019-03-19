В Москве рассказали о дизайне станции метро «Зюзино»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
«Подвесной потолок на станции будет выполнен из разных по форме и объёму кубических элементов, в которые встроят светильники», — заявил он.
По его словам, в качестве материала решено использовать алюминий. Как отметил Кузнецов, композиция получится динамичной.
Колонны на платформе будут выполнены из светло-серого мрамора, передаёт портал мэра и правительства. Для отделки кассового блока используют оранжевый камень.
«Зюзино» войдёт в состав участка «Каховская» — «Улица Новаторов» БКЛ. Она позволит разгрузить южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.
Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.