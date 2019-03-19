В Москве рассказали о дизайне станции метро «Зюзино»

Утверждён план благоустройства потолка на станции «Зюзино» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

«Подвесной потолок на станции будет выполнен из разных по форме и объёму кубических элементов, в которые встроят светильники», — заявил он.

По его словам, в качестве материала решено использовать алюминий. Как отметил Кузнецов, композиция получится динамичной.

Колонны на платформе будут выполнены из светло-серого мрамора, передаёт портал мэра и правительства. Для отделки кассового блока используют оранжевый камень.

«Зюзино» войдёт в состав участка «Каховская» — «Улица Новаторов» БКЛ. Она позволит разгрузить южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.