В Курской области вынесли приговор воспитательнице, заклеившей ребёнку рот скотчем
- РИА Новости
39-летнюю женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником и жестоком обращении с детьми.
Ей назначили наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Подсудимой также запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.
По данным следователей, женщина, разозлившись на поведение четырёхлетнего ребёнка, толкнула его рукой так, что он упал под стол. Инцидент произошёл между ноябрём 2016 года и февралём 2017 года, передаёт «Ридус» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
Также установлено, что 20 июня 2017 года женщина ударила этого же ребёнка по лицу. В том же месяце она заклеила рот скотчем трёхлетнему воспитаннику.
Ранее сообщалось, что в Курганской области завели дело по факту недозволенных методов воспитателя в отношении ребёнка.