В России предложили оборудовать автобусы трёхточечными ремнями безопасности

В МВД России предлагают оборудовать пассажирские автобусы трёхточечными ремнями безопасности, чтобы избежать тяжких последствий ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

РИА Новости

Как уточняется, в рамках межведомственной рабочей группы с Росстандартом МВД России инициирована разработка дополнительных требований межгосударственного стандарта безопасности автобусов. «Это относится к креплению сидений в автобусе, расстоянию между сиденьями, наличию трёхточечных ремней безопасности, жёсткости кузова и иным инновационным решениям», — пояснили в ведомстве. Ранее в ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений.