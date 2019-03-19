В России предложили оборудовать автобусы трёхточечными ремнями безопасности

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В МВД России предлагают оборудовать пассажирские автобусы трёхточечными ремнями безопасности, чтобы избежать тяжких последствий ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В России предложили оборудовать автобусы трёхточечными ремнями безопасности
  • РИА Новости

Как уточняется, в рамках межведомственной рабочей группы с Росстандартом МВД России инициирована разработка дополнительных требований межгосударственного стандарта безопасности автобусов.

«Это относится к креплению сидений в автобусе, расстоянию между сиденьями, наличию трёхточечных ремней безопасности, жёсткости кузова и иным инновационным решениям», — пояснили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений.

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