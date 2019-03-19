В России предложили оборудовать автобусы трёхточечными ремнями безопасности
- РИА Новости
Как уточняется, в рамках межведомственной рабочей группы с Росстандартом МВД России инициирована разработка дополнительных требований межгосударственного стандарта безопасности автобусов.
«Это относится к креплению сидений в автобусе, расстоянию между сиденьями, наличию трёхточечных ремней безопасности, жёсткости кузова и иным инновационным решениям», — пояснили в ведомстве.
Ранее в ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений.