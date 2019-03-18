В Удмуртии с начала года в результате схода снега с крыш погибли три человека

С начала 2019 года в Удмуртии произошло семь случаев схода снега с крыш зданий, сообщает «Реальное время».

Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по региону Пётр Фомин на аппаратном совещании в резиденции главы республики.

По его словам, погибли три человека, ещё пятеро получили травмы.

Со своей стороны, глава Удмуртии Александр Бречалов высказал претензии в адрес управляющих компаний, которые, несмотря на постоянные требования оперативно убирать снег, не всегда это делают. Он добавил, что на следующем аппаратном совещании состоится полноценный разбор итогов работы по данному направлению.

Также стало известно, что в отношении сотрудников детсада в Муравленко, где на воспитанницу рухнул снег, завели административное дело. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области возбудили дело по факту травмирования ребёнка в результате падения наледи.