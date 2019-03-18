В Минобрнауки прокомментировали изменение формата приёма на целевое обучение

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в беседе с kp.ru прокомментировал изменение формата приёма на целевое обучение.
В Минобрнауки прокомментировали изменение формата приёма на целевое обучение
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Да, с 1 января поменялись нормы законодательства об образовании и введён институт целевого обучения. Он может распространяться от первого курса вплоть до выпускных практически. И предполагает возможность для студента, который поступил на общих основаниях, заключение договора о целевом обучении с будущим потенциальным работодателем», — заявил Котюков.

По его словам, это существенно более обязывающий договор, чем предыдущие договоры целевого приёма.

Как отметил министр, вопросы профессиональной ориентации для многих студентов важны, а возможность иметь по окончании университета гарантированное рабочее место — это неплохо.

«Кроме того, мы ожидаем, что такие организации-работодатели выступят партнёрами университетов. Они будут заинтересованы в том, чтобы образовательная программа учитывала те задачи, которые решает предприятие», — добавил Котюков.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки намерено повысить долю аспирантов, выходящих на защиту кандидатской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить