В Минобрнауки прокомментировали изменение формата приёма на целевое обучение

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в беседе с kp.ru прокомментировал изменение формата приёма на целевое обучение.

«Да, с 1 января поменялись нормы законодательства об образовании и введён институт целевого обучения. Он может распространяться от первого курса вплоть до выпускных практически. И предполагает возможность для студента, который поступил на общих основаниях, заключение договора о целевом обучении с будущим потенциальным работодателем», — заявил Котюков.

По его словам, это существенно более обязывающий договор, чем предыдущие договоры целевого приёма.

Как отметил министр, вопросы профессиональной ориентации для многих студентов важны, а возможность иметь по окончании университета гарантированное рабочее место — это неплохо.

«Кроме того, мы ожидаем, что такие организации-работодатели выступят партнёрами университетов. Они будут заинтересованы в том, чтобы образовательная программа учитывала те задачи, которые решает предприятие», — добавил Котюков.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки намерено повысить долю аспирантов, выходящих на защиту кандидатской.