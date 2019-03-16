В Самаре произошёл пожар в здании автосервиса

В МЧС сообщили, что в Самаре произошло возгорание в здании автосервиса.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«15 марта 2019 года поступило сообщение о пожаре в автосервисе... По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит двухэтажный автосервис на площади 400 кв. м», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в 01:56 (00:56 мск) пожар был ликвидирован.

«В результате пожара пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области будет организована проверка из-за двух пожаров, в результате которых погибли дети.