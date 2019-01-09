В СУ СК Бурятии рассказали о гибели 13 человек из-за сильных морозов

В следственном управлении Следственного комитета России по Республике Бурятия сообщили о гибели 13 человек с начала 2019 года вследствие сильных морозов, установившихся в регионе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С начала 2019 года в Бурятии отмечалась морозная погода с понижением температуры до -39... -34 °С, местами до -49 °С... По предварительным данным, с начала года от переохлаждения скончались 13 человек», — говорится в тексте.

Отмечается, что по каждому из случаев проводятся проверки.

«Практически у всех замёрзших людей в крови обнаружена значительная концентрация этилового спирта», — добавили в СК.

Ранее синоптики сообщили о вероятности аномальных морозов в различных российских регионах в ближайшие дни.

Как уточнял сайт kp.ru, похолодание придёт в том числе в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую, Владимирскую и Рязанскую области.