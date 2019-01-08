Более 58 тысяч человек обратились за психологической помощью в МСППН в 2018 году
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя директора ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольгу Тенн.
«Количество москвичей, обратившихся за психологической помощью в 2018 году, составило более 58 тыс., что на 5 тыс. человек больше, чем в 2017 году», — уточнила она.
Как отмечает m24, граждане обращаются с проблемами, возникающими в семье и браке, проблемами взаимоотношений с детьми и личностными проблемами.
В декабре первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН прокомментировал памятку Минздрава о правах россиян на бесплатную медпомощь.