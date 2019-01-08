Более 58 тысяч человек обратились за психологической помощью в МСППН в 2018 году

Короткая ссылка
В период с января по ноябрь 2018 года за помощью к представителям Московской службы психологической помощи населению (МСППН) обратились более 58 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя директора ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольгу Тенн.

«Количество москвичей, обратившихся за психологической помощью в 2018 году, составило более 58 тыс., что на 5 тыс. человек больше, чем в 2017 году», — уточнила она.

Как отмечает m24, граждане обращаются с проблемами, возникающими в семье и браке, проблемами взаимоотношений с детьми и личностными проблемами. 

В декабре первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН прокомментировал памятку Минздрава о правах россиян на бесплатную медпомощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить