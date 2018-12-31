В Роспотребнадзоре предложили использовать в школьных столовых йодированную соль

Роспотребнадзор разработал проект постановления главного санитарного врача России, в случае утверждения которого в столовых школ и техникумов будет использоваться лишь йодированная соль.

Документ, который вносит изменения в СанПиН 2.4.5.2409-08, опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

«При приготовлении блюд и кулинарных изделий должна использоваться йодированная соль. Использование нейодированной соли не допускается», — говорится в тексте.

В сентябре газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз» передавала, что в России с 2019 года могут перестать продавать соль с наименованием «поваренная», её заменит «пищевая».