Вернувшегося из Сирии жителя Якутии приговорили к 20 годам колонии

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Жителя якутского города Нерюнгри, который пытался нелегально въехать в Россию после подготовки в лагере боевиков в Сирии, приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, осуждённый выезжал в Сирию в целях осуществления террористической деятельности.

«В лагере боевой подготовки членов международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* он прошёл религиозное обучение, обучился навыкам ведения боя с огнестрельным оружием и боевого перемещения на местности», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что также осуждённый участвовал в боях против армии Сирии. Он пытался въехать в Россию по поддельным документам. 

Ранее газета «Известия» писала, что житель Башкирии получил пять лет лишения свободы за попытку присоединиться к боевикам в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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