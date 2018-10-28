В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после стрельбы в центре Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Отмечается, что 26 октября безработный 1981 года рождения, следуя в качестве пассажира в автомобиле такси, произвёл несколько выстрелов в воздух из пистолета, который имел при себе.
«В 14:30 сотрудники полиции задержали подозреваемого по адресу: Вознесенский переулок, дом 11», — добавили в ведомстве.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что в результате нападения вооружённого ножом мужчины на северо-западе Москвы один человек погиб, ещё один госпитализирован.
Также «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского.