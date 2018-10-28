В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после стрельбы в центре Москвы

По факту стрельбы в Вознесенском переулке в Москве сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что 26 октября безработный 1981 года рождения, следуя в качестве пассажира в автомобиле такси, произвёл несколько выстрелов в воздух из пистолета, который имел при себе.

«В 14:30 сотрудники полиции задержали подозреваемого по адресу: Вознесенский переулок, дом 11», — добавили в ведомстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в результате нападения вооружённого ножом мужчины на северо-западе Москвы один человек погиб, ещё один госпитализирован.

Также «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского.