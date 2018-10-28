Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

«Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики. От его динамичной, бесперебойной работы во многом зависит укрепление промышленного, аграрного потенциала страны, развитие посёлков, городов и целых регионов, качество жизни и комфорт людей», — говорится в поздравлении президента.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России предложили разрешить регионам варьировать тарифы на проезд в течение суток.