В Кировской области отчитались о проверке торговых центров
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- РИА Новости
В 2018 году обнаружено более 2 тыс. нарушений пожарной безопасности, совершённых с помощью взяток надзорным органам. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 550 должностных лиц.
В суды передано 17 исковых заявлений на сумму, превышающую 100 млн рублей.
По материалам проверок заведено 32 уголовных дела коррупционной направленности.
В этом году прокуроры совместно со специалистами МЧС России проверили почти 300 зданий с массовым пребыванием людей. Практически на всех объектах обнаружены нарушения противопожарной безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры.