В Кировской области отчитались о проверке торговых центров

В Кировской области состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором был зачитан отчёт о работе с торговыми центрами по проверке пожарной безопасности. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

В 2018 году обнаружено более 2 тыс. нарушений пожарной безопасности, совершённых с помощью взяток надзорным органам. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 550 должностных лиц.

В суды передано 17 исковых заявлений на сумму, превышающую 100 млн рублей.

По материалам проверок заведено 32 уголовных дела коррупционной направленности.

В этом году прокуроры совместно со специалистами МЧС России проверили почти 300 зданий с массовым пребыванием людей. Практически на всех объектах обнаружены нарушения противопожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры.