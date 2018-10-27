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В Кировской области отчитались о проверке торговых центров

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В Кировской области состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором был зачитан отчёт о работе с торговыми центрами по проверке пожарной безопасности. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
В Кировской области отчитались о проверке торговых центров
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

В 2018 году обнаружено более 2 тыс. нарушений пожарной безопасности, совершённых с помощью взяток надзорным органам. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 550 должностных лиц.

В суды передано 17 исковых заявлений на сумму, превышающую 100 млн рублей.

По материалам проверок заведено 32 уголовных дела коррупционной направленности.

В этом году прокуроры совместно со специалистами МЧС России проверили почти 300 зданий с массовым пребыванием людей. Практически на всех объектах обнаружены нарушения противопожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры.

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