В Приморье начали отсыпку временного объезда в районе обрушения моста

В Приморском крае рабочие приступили к отсыпке временного объезда в Михайловском районе, где произошло обрушение моста. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

«Приступили к отсыпке основания на автодороге Осиновка — Кремово — Нефтебаза в Михайловском районе, по которой осуществляется объезд обрушенного моста», — заявили в пресс-службе.

В администрации добавили, что протяжённость объездной дороги составляет 3,5 км. На месте работают 18 единиц техники.

Также в пресс-службе добавили, что рабочие разбирают рухнувшие железобетонные пролёты моста.

Ранее в Приморье ввели режим ЧС в двух сёлах.

В результате обрушения моста в Приморском крае погибли два человека.