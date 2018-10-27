В Приморье начали отсыпку временного объезда в районе обрушения моста

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В Приморском крае рабочие приступили к отсыпке временного объезда в Михайловском районе, где произошло обрушение моста. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

«Приступили к отсыпке основания на автодороге Осиновка — Кремово — Нефтебаза в Михайловском районе, по которой осуществляется объезд обрушенного моста», — заявили в пресс-службе.

В администрации добавили, что протяжённость объездной дороги составляет 3,5 км. На месте работают 18 единиц техники.

Также в пресс-службе добавили, что рабочие разбирают рухнувшие железобетонные пролёты моста.

Ранее в Приморье ввели режим ЧС в двух сёлах.

В результате обрушения моста в Приморском крае погибли два человека.

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