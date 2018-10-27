В МЧС уточнили данные о возгорании в московской больнице

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в столичной больнице произошло возгорание личных вещей на площади 3 кв. м, эвакуация в связи с этим не проводилась.

Отмечается, что информация о том, что из больницы эвакуировали 1 тысячу человек, не соответствует действительности.

«По факту: происходило горение личных вещей на площади 3 кв. м. Ликвидировано. Эвакуация не проводилась», — заявили в спасательном ведомстве.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Информация проходящая в ряде СМИ не соответствует действительности.

По факту: Происходило горение личных вещей на площади 3 кв.метра.

Ликвидировано.

Эвакуация не проводилась.

Сведений о пострадавших не поступало. pic.twitter.com/ZIHdSjhIOQ — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 октября 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что в Морозовской детской больнице в Москве провели эвакуацию 1 тысячи человек из-за возгорания.