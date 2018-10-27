В МЧС уточнили данные о возгорании в московской больнице
Отмечается, что информация о том, что из больницы эвакуировали 1 тысячу человек, не соответствует действительности.
«По факту: происходило горение личных вещей на площади 3 кв. м. Ликвидировано. Эвакуация не проводилась», — заявили в спасательном ведомстве.
В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
Информация проходящая в ряде СМИ не соответствует действительности.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 октября 2018 г.
По факту: Происходило горение личных вещей на площади 3 кв.метра.
Ликвидировано.
Эвакуация не проводилась.
Сведений о пострадавших не поступало. pic.twitter.com/ZIHdSjhIOQ
Ранее СМИ сообщали, что в Морозовской детской больнице в Москве провели эвакуацию 1 тысячи человек из-за возгорания.