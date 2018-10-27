В МЧС уточнили данные о возгорании в московской больнице

Короткая ссылка
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в столичной больнице произошло возгорание личных вещей на площади 3 кв. м, эвакуация в связи с этим не проводилась.

Отмечается, что информация о том, что из больницы эвакуировали 1 тысячу человек, не соответствует действительности.

«По факту: происходило горение личных вещей на площади 3 кв. м. Ликвидировано. Эвакуация не проводилась», — заявили в спасательном ведомстве. 

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что в Морозовской детской больнице в Москве провели эвакуацию 1 тысячи человек из-за возгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить