В Мордовии четыре человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

В Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Nation News.

В результате лобового столкновения Lada Priora и Volkswagen Passat на трассе Саранск — Ромоданово — Большое Игнатово погибли четыре человека — оба водителя и пассажиры иномарки.

«Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП», — говорится на сайте регионального МВД России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД в Катайском районе Алексею Карлыкову.