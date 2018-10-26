В Мордовии четыре человека погибли при лобовом столкновении автомобилей
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
В результате лобового столкновения Lada Priora и Volkswagen Passat на трассе Саранск — Ромоданово — Большое Игнатово погибли четыре человека — оба водителя и пассажиры иномарки.
«Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП», — говорится на сайте регионального МВД России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД в Катайском районе Алексею Карлыкову.