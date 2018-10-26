В Рязанской области проверят все спортшколы из-за смерти подростка

В Рязанской области решили проверить все спортшколы из-за смерти подростка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Во всех образовательных организациях региона, осуществляющих спортивную подготовку детей и подростков, организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также требований федерального закона «Об образовании», — заявили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры изучат проведение медосмотров и выдачу детям справок о допуске к занятиям спортом.

Ранее сообщалось, что во время тренировочной пробежки ученику стало плохо, он потерял сознание. На помощь ему пришёл дежурный медработник. Также была вызвана скорая. Спасти подростка не удалось.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.