СМИ: Продажа водки в России выросла на 10% в январе — августе

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Розничная реализация водки в России выросла почти на 10% в январе — августе 2018 года и составила 46,3 млн декалитров, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информационный обзор Аналитического центра при правительстве.
СМИ: Продажа водки в России выросла на 10% в январе — августе
  • РИА Новости

Объём производства составил 49 млн декалитров, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В конце 2017-го — начале 2018 года продажа водки показывала другую динамику. По информации Росалкогольрегулирования, по итогам прошлого года они выросли чуть более чем на 2% — до 72,2 млн декалитров.

В конце первого квартала 2018-го реализация соответствовала уровню первого квартала 2017-го — 17,4 млн декалитров, сообщал Минфин правительству в конце июля.

В пресс-службе РАР подтвердили рост розницы в указанный период.

«Это связано прежде всего с внедрением и эффективной работой системы ЕГАИС во всех сегментах алкогольного рынка», — уточнили в Росалкогольрегулировании.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нельзя смягчать правила продажи алкогольных напитков в России.

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