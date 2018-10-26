СМИ: Продажа водки в России выросла на 10% в январе — августе
- РИА Новости
Объём производства составил 49 млн декалитров, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В конце 2017-го — начале 2018 года продажа водки показывала другую динамику. По информации Росалкогольрегулирования, по итогам прошлого года они выросли чуть более чем на 2% — до 72,2 млн декалитров.
В конце первого квартала 2018-го реализация соответствовала уровню первого квартала 2017-го — 17,4 млн декалитров, сообщал Минфин правительству в конце июля.
В пресс-службе РАР подтвердили рост розницы в указанный период.
«Это связано прежде всего с внедрением и эффективной работой системы ЕГАИС во всех сегментах алкогольного рынка», — уточнили в Росалкогольрегулировании.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нельзя смягчать правила продажи алкогольных напитков в России.