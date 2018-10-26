СМИ: Минобороны намерено достроить учебный комплекс палубной авиации

Министерство обороны России планирует достроить учебно-тренировочный комплекс для морской авиации НИТКА в городе Ейск в Краснодарском крае до конца года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Минобороны приняло решение достроить учебно-тренировочный комплекс НИТКА в Ейске», — отмечает издание.

В ведомстве планируют завершить строительство до конца года. После этого пилоты смогут отрабатывать там взлёт с палубы авианосца и посадку.

При этом также будут продолжены тренировки в Крыму в аналогичном учебном комплексе, построенном ещё в советское время.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Черноморский флот провёл учения по отражению воздушной атаки.