СМИ: Минобороны намерено достроить учебный комплекс палубной авиации
«Минобороны приняло решение достроить учебно-тренировочный комплекс НИТКА в Ейске», — отмечает издание.
В ведомстве планируют завершить строительство до конца года. После этого пилоты смогут отрабатывать там взлёт с палубы авианосца и посадку.
При этом также будут продолжены тренировки в Крыму в аналогичном учебном комплексе, построенном ещё в советское время.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Черноморский флот провёл учения по отражению воздушной атаки.