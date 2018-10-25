В Госдуме потребовали изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал изъять из детских магазинов игрушечного Адольфа Гитлера, сообщает kp.ru.

Как отмечается, соответствующее письмо парламентарий направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки.

«Я шёл в Петербурге и увидел, что возле метро торгуют игрушкой в виде Гитлера», — заявил Милонов.

По его словам, такие игрушки свободно продают в России, их можно найти в отечественных интернет-магазинах.

«Поэтому я прошу Генпрокуратуру провести проверку детских магазинов по всей стране», — сказал депутат.

Он также пообещал провести собственную инспекцию и составить список запрещённых для детей игрушек.

Ранее в России предложили проверять видеоигры для детей на соответствие нравственным нормам.