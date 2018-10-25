В Госдуме потребовали изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера

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Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал изъять из детских магазинов игрушечного Адольфа Гитлера, сообщает kp.ru.
В Госдуме потребовали изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера
  • РИА Новости

Как отмечается, соответствующее письмо парламентарий направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки.

«Я шёл в Петербурге и увидел, что возле метро торгуют игрушкой в виде Гитлера», — заявил Милонов.

По его словам, такие игрушки свободно продают в России, их можно найти в отечественных интернет-магазинах.

«Поэтому я прошу Генпрокуратуру провести проверку детских магазинов по всей стране», — сказал депутат.

Он также пообещал провести собственную инспекцию и составить список запрещённых для детей игрушек.

Ранее в России предложили проверять видеоигры для детей на соответствие нравственным нормам.

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