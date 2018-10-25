В Кузбассе присудили компенсацию ребёнку, упавшему в канализационный колодец

Короткая ссылка
В Кемеровской области присудили компенсацию ребёнку, упавшему в канализационный колодец, сообщает портал ВашГород.ру.
В Кузбассе присудили компенсацию ребёнку, упавшему в канализационный колодец
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл в Анжеро-Судженске в начале сентября. Женщина повела двухлетнюю дочь в детсад. Девочка наступила на крышку люка, и он перевернулся.

Мать обратилась в прокуратуру с жалобой и потребовала компенсировать моральный вред. В ходе проверки удалось установить, кому принадлежит колодец. Юрлицо отказалось возмещать моральный вред в добровольном порядке.

«Прокурор направил в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней. В ходе судебного рассмотрения требования прокурора были исполнены, девочке выплатили компенсацию в размере 10 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Newinform сообщал, что в Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить