В Кузбассе присудили компенсацию ребёнку, упавшему в канализационный колодец

В Кемеровской области присудили компенсацию ребёнку, упавшему в канализационный колодец, сообщает портал ВашГород.ру.

Инцидент произошёл в Анжеро-Судженске в начале сентября. Женщина повела двухлетнюю дочь в детсад. Девочка наступила на крышку люка, и он перевернулся.

Мать обратилась в прокуратуру с жалобой и потребовала компенсировать моральный вред. В ходе проверки удалось установить, кому принадлежит колодец. Юрлицо отказалось возмещать моральный вред в добровольном порядке.

«Прокурор направил в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней. В ходе судебного рассмотрения требования прокурора были исполнены, девочке выплатили компенсацию в размере 10 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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