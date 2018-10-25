Получившего двойку из-за «Движения вверх» уральского школьника пригласили в Москву
- РИА Новости
Как рассказали в АСБ, ребёнок из малообеспеченной семьи, живёт без матери, компьютера у него нет, и посмотреть ленту он не мог.
«Нас в АСБ эта история тронула, и мы официально готовы пригласить Никиту в Москву», — заявили в ассоциации.
Там также пообещали организовать экскурсию на «Мосфильм» и познакомить школьника с актёрами «Движения вверх», а также с сыном Сергея Белова — Александром.
Ранее стало известно, что директор школы исправил оценку ученику.
Также сообщалось, что в Татарстане проверят ситуацию с «нецензурными заданиями» на школьной олимпиаде.