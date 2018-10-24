В Петербурге проводят проверку после госпитализации школьницы, сдававшей нормативы ГТО

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В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку после госпитализации школьницы, сдававшей нормы ГТО, сообщают «Невские новости».
В Петербурге проводят проверку после госпитализации школьницы, сдававшей нормативы ГТО
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 22 октября 17-летняя девушка внезапно почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.

Следственный отдел по Невскому району Петербурга ГСУ СК России проверяет обстоятельства инцидента. Затем должно быть принято процессуальное решение.

Ранее информационный портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области организовали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.

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