В Петербурге проводят проверку после госпитализации школьницы, сдававшей нормативы ГТО

В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку после госпитализации школьницы, сдававшей нормы ГТО, сообщают «Невские новости».

По имеющимся данным, 22 октября 17-летняя девушка внезапно почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.

Следственный отдел по Невскому району Петербурга ГСУ СК России проверяет обстоятельства инцидента. Затем должно быть принято процессуальное решение.

Ранее информационный портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области организовали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.