В Петербурге проводят проверку после госпитализации школьницы, сдававшей нормативы ГТО
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- РИА Новости
По имеющимся данным, 22 октября 17-летняя девушка внезапно почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.
Следственный отдел по Невскому району Петербурга ГСУ СК России проверяет обстоятельства инцидента. Затем должно быть принято процессуальное решение.
Ранее информационный портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области организовали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.