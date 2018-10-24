Эксперт прокомментировал предложение ограничить доступ в интернет для детей в России

Основатель проекта «Чистый интернет» Роман Волошин в беседе с ФАН прокомментировал предложение ограничить доступ в интернет для детей в России. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в ноябре.

«После появления информации о том, что в ноябре внесут законопроект и, скорее всего, его одобрят, я его только поддерживаю», — заявил он.

По его словам, это необходимая мера, поскольку во всех развитых странах давно применена практика, когда дети регистрируются в интернете или минимум с 14 лет, или с разрешения родителей.

Как отметил Волошин, все деструктивные интернет-сообщества нужно держать под контролем.

Эксперт добавил, что необходимо ввести ответственность и для родителей, разрешающих детям «свободно гулять» онлайн.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили изучить влияние цифровизации на школьников.