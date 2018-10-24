Эксперт прокомментировал предложение ограничить доступ в интернет для детей в России
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«После появления информации о том, что в ноябре внесут законопроект и, скорее всего, его одобрят, я его только поддерживаю», — заявил он.
По его словам, это необходимая мера, поскольку во всех развитых странах давно применена практика, когда дети регистрируются в интернете или минимум с 14 лет, или с разрешения родителей.
Как отметил Волошин, все деструктивные интернет-сообщества нужно держать под контролем.
Эксперт добавил, что необходимо ввести ответственность и для родителей, разрешающих детям «свободно гулять» онлайн.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили изучить влияние цифровизации на школьников.