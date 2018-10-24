В Москве поддержали предложение приглашать в такси только водителей с российскими правами

Короткая ссылка
Департамент транспорта Москвы поддержал предложение приглашать в такси водителей только с российскими правами, сообщает m24.
В Москве поддержали предложение приглашать в такси только водителей с российскими правами
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Такая инициатива стала одной из ключевых по итогам работы Международного евразийского форума «Такси».

«Если человек хочет работать на дорогах Москвы, он должен сдать экзамены, чтобы знать детали, особенности российского законодательства в области дорожного движения», — заявил заместитель главы департамента Дмитрий Пронин.

Предложение будет направлено в Госдуму, правительство, Минтранс и другие федеральные и региональные органы, участвующие в проработке закона о такси.

Ранее сообщалось, что в России предложили выдавать разрешения на работу таксистами только после получения специальной лицензии на право осуществления таксомоторной деятельности для физических лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить