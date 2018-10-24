В Москве поддержали предложение приглашать в такси только водителей с российскими правами

Департамент транспорта Москвы поддержал предложение приглашать в такси водителей только с российскими правами, сообщает m24.

Такая инициатива стала одной из ключевых по итогам работы Международного евразийского форума «Такси».

«Если человек хочет работать на дорогах Москвы, он должен сдать экзамены, чтобы знать детали, особенности российского законодательства в области дорожного движения», — заявил заместитель главы департамента Дмитрий Пронин.

Предложение будет направлено в Госдуму, правительство, Минтранс и другие федеральные и региональные органы, участвующие в проработке закона о такси.

Ранее сообщалось, что в России предложили выдавать разрешения на работу таксистами только после получения специальной лицензии на право осуществления таксомоторной деятельности для физических лиц.