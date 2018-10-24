Москалькова заявила о намерении украинского омбудсмена посетить Крым

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получила письмо от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой по поводу посещения Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Людмила Денисова писала мне письмо, в котором просила моего содействия посетить Крым. Но никакого содействия не нужно, наши границы открыты для всех граждан Украины», — сказала Москалькова.

По её словам, очень важно, чтобы уполномоченный по правам человека, по закону находящийся вне политики, делал всё возможное, чтобы не обострять отношения, а создавать конструктивный диалог и площадку для помощи друг другу.

В сентябре Денисова рассказала о направленном Москальковой ответе по поводу моряков российского судна «Норд».