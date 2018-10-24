Москалькова заявила о намерении украинского омбудсмена посетить Крым

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получила письмо от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой по поводу посещения Крыма.
Москалькова заявила о намерении украинского омбудсмена посетить Крым
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Людмила Денисова писала мне письмо, в котором просила моего содействия посетить Крым. Но никакого содействия не нужно, наши границы открыты для всех граждан Украины», — сказала Москалькова.

По её словам, очень важно, чтобы уполномоченный по правам человека, по закону находящийся вне политики, делал всё возможное, чтобы не обострять отношения, а создавать конструктивный диалог и площадку для помощи друг другу.

В сентябре Денисова рассказала о направленном Москальковой ответе по поводу моряков российского судна «Норд».

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