Москалькова заявила о намерении украинского омбудсмена посетить Крым
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Людмила Денисова писала мне письмо, в котором просила моего содействия посетить Крым. Но никакого содействия не нужно, наши границы открыты для всех граждан Украины», — сказала Москалькова.
По её словам, очень важно, чтобы уполномоченный по правам человека, по закону находящийся вне политики, делал всё возможное, чтобы не обострять отношения, а создавать конструктивный диалог и площадку для помощи друг другу.
В сентябре Денисова рассказала о направленном Москальковой ответе по поводу моряков российского судна «Норд».