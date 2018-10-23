В прокуратуре опровергли версию об обстреле прибывшего в Хабаровск Ан-24

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В прокуратуре опровергают версию об обстреле самолёта Ан-24, в носовой части которого нашли отверстие, когда он приземлился в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы опровергаем информацию об обстреле самолёта», — рассказал агентству сотрудник Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Он отметил, что ведомство проводит проверку исполнения требования законодательства о безопасности полётов.

«Полиция проводит процессуальную проверку, в рамках которой назначена трасологическая экспертиза найденного под обшивкой предмета, чтобы было заключение, что это за предмет», — сказал собеседник.

При этом он уточнил, что в Хабаровск самолёт прилетел на техническое обслуживание без пассажиров.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за отверстия в обшивке Ан-24 в Хабаровске.

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