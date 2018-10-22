В Ленинградской области пройдут проверки заводов из-за взрыва на предприятии в Гатчине

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В Ленинградской области пройдут проверки заводов после взрыва на предприятии в Гатчине, сообщает kp.ru.
В Ленинградской области пройдут проверки заводов из-за взрыва на предприятии в Гатчине
  • РИА Новости

«Мы не собираемся ситуативно «кошмарить» региональный бизнес, но жизнь и здоровье наших жителей превыше всего», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, проведение дополнительных проверок не противоречит стратегии снижения административного давления на предпринимателей.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине комиссия выявила один многоквартирный и 15 частных жилых домов, которые получили повреждения.

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