В Ленинградской области пройдут проверки заводов из-за взрыва на предприятии в Гатчине

В Ленинградской области пройдут проверки заводов после взрыва на предприятии в Гатчине, сообщает kp.ru.

«Мы не собираемся ситуативно «кошмарить» региональный бизнес, но жизнь и здоровье наших жителей превыше всего», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, проведение дополнительных проверок не противоречит стратегии снижения административного давления на предпринимателей.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине комиссия выявила один многоквартирный и 15 частных жилых домов, которые получили повреждения.