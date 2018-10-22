Песков разъяснил слова Путина про ядерную войну и рай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова российского лидера Владимира Путина о том, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай.

«Там речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадёт. А речь шла о том, и это главное, многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара», — заявил Песков.

Как он пояснил, в российской доктрине записано, что Россия вправе использовать ядерное оружие, если на неё нападут с использованием ядерного оружия или нападут так, что существование государства окажется под угрозой.

«То есть мы никогда ни на кого не нападём первыми — вот что сказал президент. Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут — кто в ад, кто в рай и т. д. То есть вот что было главное. Здесь очень важно это всё понять. Всё остальное — это всё аллегория», — сказал Песков.

Ранее в ходе заседания клуба «Валдай» в Сочи Путин заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «просто сдохнут», а россияне попадут в рай. При этом президент подчеркнул, что применение подобного оружия станет всемирной катастрофой и Россия не может являться её инициатором. Он отметил, что российский ответ может произойти только в том случае, если кто-то нанесёт ядерный удар по её территории.

В марте Путин в интервью для фильма Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018» рассказал, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Российский лидер пояснил, что решение о применении такого оружия может быть принято лишь в том случае, если системы предупреждения ракетного нападения не только зафиксировали запуск ракет, но и дали точный прогноз траектории полётов и время падения головных частей на территорию России.