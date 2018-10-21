В Томске ликвидирован пожар в трёхэтажном здании

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В Томске был ликвидирован пожар в трёхэтажном здании с мансардным этажом — об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что пожарным удалось спасти из здания более ста человек.

«Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России 20 октября в 23:12 (19:12 мск. — RT) от очевидца. На момент прибытия первого подразделения в 23:16 (19:16 мск. — RT) наблюдалось горение на крыше здания», — сообщили в ведомстве.

Пожар был локализован в 1:39 (21:39 мск), ликвидирован в 2:34 (22:34 мск).

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причина пожара выясняется.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Екатеринбурге.

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