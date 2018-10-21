В Томске ликвидирован пожар в трёхэтажном здании
Отмечается, что пожарным удалось спасти из здания более ста человек.
«Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России 20 октября в 23:12 (19:12 мск. — RT) от очевидца. На момент прибытия первого подразделения в 23:16 (19:16 мск. — RT) наблюдалось горение на крыше здания», — сообщили в ведомстве.
Пожар был локализован в 1:39 (21:39 мск), ликвидирован в 2:34 (22:34 мск).
Пострадавших в результате происшествия нет.
Причина пожара выясняется.