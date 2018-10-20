Источник сообщил о завершении поисковой операции на заводе в Гатчине

Спасатели завершили поисковую фазу операции на месте взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Поисковая фаза операции завершена, найти выживших не удалось. К работе приступила тяжёлая техника», — сказал собеседник.

Источник также добавил, что на месте продолжаются поиски погибших.

Ранее сообщалось, что под завалами на заводе в Гатчине может находиться один человек.

19 октября стало известно, что на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области произошёл взрыв. В результате данного происшествия, по имеющейся информации, погибли четыре человека.