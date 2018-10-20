В Сыктывкаре экстренно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт авиакомпании «Якутия», летевший в Якутск из Сочи через Москву, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира.

«Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Сочи — Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сыктывкара из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании. На борту находились 142 пассажира и семь членов экипажа. Пассажир был передан медикам, судно продолжило полёт. Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Ереван — Москва, экстренно приземлился в аэропорту Ставрополя из-за недомогания пассажира.