В Сыктывкаре экстренно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолёт авиакомпании «Якутия», летевший в Якутск из Сочи через Москву, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира.

«Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Сочи — Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сыктывкара из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.

На борту находились 142 пассажира и семь членов экипажа.

Пассажир был передан медикам, судно продолжило полёт.

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Ереван — Москва, экстренно приземлился в аэропорту Ставрополя из-за недомогания пассажира.

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