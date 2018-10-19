На склоне горы в Крыму травмировался парапланерист

На южном склоне горы Клементьева травмировался парапланерист, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

Информация об инциденте поступила от очевидца. На место выехала дежурная смена спасателей и медики.

26-летнему жителю Белоруссии была оказана первая помощь, после чего специалисты «Крым-СПАСа» на носилках эвакуировали парапланериста к подножью горы и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавший госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу, передают «Юга.ру».

Всего в 2018 году в Крыму спасатели оказали помощь трём парапланеристам.

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист.