На склоне горы в Крыму травмировался парапланерист
- ©пресс-служба МЧС Крыма
Информация об инциденте поступила от очевидца. На место выехала дежурная смена спасателей и медики.
26-летнему жителю Белоруссии была оказана первая помощь, после чего специалисты «Крым-СПАСа» на носилках эвакуировали парапланериста к подножью горы и передали бригаде скорой помощи.
Пострадавший госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу, передают «Юга.ру».
Всего в 2018 году в Крыму спасатели оказали помощь трём парапланеристам.
Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист.