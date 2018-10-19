Спасатели предупредили о гололёде в выходные в Ленинградской области

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Спасатели предупредили о гололёде в выходные, 20 и 21 октября, в Ленинградской области, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о гололёде в выходные в Ленинградской области
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

По прогнозу, в ночное время температура воздуха может опуститься ниже нуля, местами ожидаются дожди.

На дорогах могут образоваться изморозь и гололедица.

В понедельник, 22 октября, прогнозируется ветер с порывами до 15—18 м/с, передают «Невские новости».

Водителям рекомендуют проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 19 по 25 октября.

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