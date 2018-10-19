Спасатели предупредили о гололёде в выходные в Ленинградской области
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По прогнозу, в ночное время температура воздуха может опуститься ниже нуля, местами ожидаются дожди.
На дорогах могут образоваться изморозь и гололедица.
В понедельник, 22 октября, прогнозируется ветер с порывами до 15—18 м/с, передают «Невские новости».
Водителям рекомендуют проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим.
Ранее сообщалось о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 19 по 25 октября.