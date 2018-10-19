Сибирский министр прокомментировал полученный от пенсионерки «подарок»

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов отреагировал на подарок от пенсионерки, недовольной повышением прожиточного минимума на 89 рублей.

Как передаёт РИА Новости, чиновник пояснил, что гражданам, которые в силу разных причин не выработали необходимый трудовой стаж, по закону положена доплата к пенсии.

По его словам, социальная выплата компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией и рассчитывается индивидуально.

«Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», — цитирует Фролова URA.RU.

Ранее в Новосибирске недовольная повышением прожиточного минимума с 8725 до 8814 рублей пенсионерка принесла в Минтруд «подарочный набор» на сумму прибавки в 89 рублей. В него вошли брусок хозяйственного мыла, бельевая верёвка, спички и пачка соли.