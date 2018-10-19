Саратовский суд отменил приговор обвинённой в обмане биржи труда матери двоих детей

РИА Новости

«Я ещё в себя не приду, мне пока не верится! Радости ограничения нет! Слава Богу, я хоть спать спокойно буду» — сказала RT Журавлёва.

Женщина также выразила благодарность всем, кто помог ей.

Ранее Журавлёва рассказала RT о своей ситуации. С точки зрения местных следователей, мать двоих детей в течение полутора месяцев получила 7 тыс. рублей в качестве помощи, а сама тем временем подрабатывала в пиццерии. Она сама заявляла, что это не было полноценной работой, она лишь помогала мыть полы.

После огласки в СМИ областная прокуратура приняла решение инициировать отмену приговора и прекратить производство в связи с «малозначительностью».