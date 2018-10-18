Киргизия передала России председательство в антитеррористической структуре ШОС

Киргизия передала председательство в региональной антитеррористической структуре (РАТС) Шанхайской организации сотрудничество (ШОС) России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор киргизского Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Асылбек Кожобеков.

«Председательство в РАТС передано Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, в ходе заседания Совета РАТС ШОС были рассмотрены вопросы, касающиеся совместных мер стран — участниц организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Участники достигли договорённости об укреплении сотрудничества стран ШОС в том числе в сфере противодействия в глобальном информационном пространстве и обеспечении кибербезопасности.

Ранее генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества.