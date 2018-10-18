Киргизия передала России председательство в антитеррористической структуре ШОС
- РИА Новости
«Председательство в РАТС передано Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, в ходе заседания Совета РАТС ШОС были рассмотрены вопросы, касающиеся совместных мер стран — участниц организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Участники достигли договорённости об укреплении сотрудничества стран ШОС в том числе в сфере противодействия в глобальном информационном пространстве и обеспечении кибербезопасности.
Ранее генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что борьба с терроризмом остаётся ключевым приоритетом Шанхайской организации сотрудничества.