Обвиняемая в экстремизме студентка из Барнаула уехала в Киев
«Всем спасибо, Россия, прощай», — написала она.
Мотузная добавила, что уехала в Киев. Девушка также подчеркнула, что не собирается просить на Украине политического убежища.
Мотузная обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) из-за публикации мемов.
Её история получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о заведённом в отношении нее деле в социальных сетях.
В октябре президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».