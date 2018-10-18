Обвиняемая в экстремизме студентка из Барнаула уехала в Киев

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Барнаульская студентка Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих, уехала из России. Об этом она сообщила в Twitter.

​«Всем спасибо, Россия, прощай», — написала она.

Мотузная добавила, что уехала в Киев. Девушка также подчеркнула, что не собирается просить на Украине политического убежища.

Мотузная обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) из-за публикации мемов.

Её история получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о заведённом в отношении нее деле в социальных сетях.

В октябре президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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