Обвиняемая в экстремизме студентка из Барнаула уехала в Киев

Барнаульская студентка Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих, уехала из России. Об этом она сообщила в Twitter.

​«Всем спасибо, Россия, прощай», — написала она.

Мотузная добавила, что уехала в Киев. Девушка также подчеркнула, что не собирается просить на Украине политического убежища.

Мотузная обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) из-за публикации мемов.

Её история получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о заведённом в отношении нее деле в социальных сетях.

В октябре президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».