В МЧС сообщили о ликвидации пожара в сельской школе в Дагестане
«В 02:05 пожар в средней общеобразовательной школе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, к ликвидации пожара были привлечены 23 человека и шесть единиц техники.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что возгорание в здании средней школы в селении Мокок локализовано.
В мае URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном доме.