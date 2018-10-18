В МЧС сообщили о ликвидации пожара в сельской школе в Дагестане

В Дагестане спасатели полностью потушили пожар в школе в селении Мокок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 02:05 пожар в средней общеобразовательной школе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, к ликвидации пожара были привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что возгорание в здании средней школы в селении Мокок локализовано.

В мае URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном доме.