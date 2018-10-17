Верховный суд смягчил приговор Никандрову

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Верховный суд России смягчил приговор бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денису Никандрову, который был осуждён на 5,5 года колонии за получение взятки.
Верховный суд смягчил приговор Никандрову
  • РИА Новости

«Приговор Московского городского суда от 16 августа в отношении Никандрова изменить: категорию преступления изменить с особо тяжкого на тяжкое преступление, назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении судебной коллегии.

В остальной части приговор остаётся без изменений.

В августе суд приговорил заместителя начальника столичного главка СК России генерала Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии по делу о взятке.

Никандров был арестован по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.

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