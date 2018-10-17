Верховный суд смягчил приговор Никандрову
- РИА Новости
«Приговор Московского городского суда от 16 августа в отношении Никандрова изменить: категорию преступления изменить с особо тяжкого на тяжкое преступление, назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении судебной коллегии.
В остальной части приговор остаётся без изменений.
В августе суд приговорил заместителя начальника столичного главка СК России генерала Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии по делу о взятке.
Никандров был арестован по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.