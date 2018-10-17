СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Источник рассказал подробности о взрыве в колледже Керчи

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Источник в правоохранительных органах процитировал RT показания одного из преподавателей керченского колледжа, в котором произошёл взрыв.
Источник рассказал подробности о взрыве в колледже Керчи
  • © Kerch.FM

По словам преподавателя, примерно в 08:30 в колледже, который находится в центре города, началось открытое мероприятие с большим количеством гостей. Около 10:45 преподаватель выехала в учебное заведение и увидела, что в здании вынесены все стёкла.

«Я звоню своим — в приёмную, первый зам, в общий отдел — они все уже были мертвы, как я понимаю. То есть здесь ФСБ, все службы, они меня оттуда отгоняют, выносят трупы, куча раненых, скорые — я не считала. Когда взорвали взрывной пакет — здесь всё повылетало, — они начали бегать с оружием, не знаю уж каким, открывать двери и стрелять всех подряд по второму этажу», — приводит источник слова преподавателя. 

Сотрудница колледжа также рассказала, что взрыв на первом этаже был такой, что «все папки попадали, все побежали».

Ранее в Росгвардии назвали терактом взрыв в Керчи.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, 50 пострадали.

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