В Хабаровском крае спасатели поймали выпавшего с четвёртого этажа ребёнка
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома играл ребёнок, находившийся без присмотра взрослых.
На место прибыла инспектор по делам несовершеннолетних. Она увидела, что балкон не застеклён, а мальчик стоит на табурете и опирается на ограждение.
Сотрудница полиции вызвала спасателей. Она отвлекала ребёнка до прибытия сотрудников МЧС, чтобы тот не упал вниз.
«В момент, когда ребёнок не удержался и перевалился за ограждение, его подхватили прибывшие на место вызова спасатели», — сообщили в полиции.
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