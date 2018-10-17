В Хабаровском крае спасатели поймали выпавшего с четвёртого этажа ребёнка

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В Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре спасатели успели подхватить ребёнка, который выпал с балкона квартиры на четвёртом этаже. Об этом информирует УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома играл ребёнок, находившийся без присмотра взрослых.

На место прибыла инспектор по делам несовершеннолетних. Она увидела, что балкон не застеклён, а мальчик стоит на табурете и опирается на ограждение.

Сотрудница полиции вызвала спасателей. Она отвлекала ребёнка до прибытия сотрудников МЧС, чтобы тот не упал вниз.

«В момент, когда ребёнок не удержался и перевалился за ограждение, его подхватили прибывшие на место вызова спасатели», — сообщили в полиции.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге наградили семиклассника, спасшего семью при пожаре.

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